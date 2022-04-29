В результате ракетного удара РФ по Киеву погибла журналистка Радио Свобода 29 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Вера Гирич (Фото:Вера Гирич/Facebook)

В результате ракетного удара войск РФ по Киеву 28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

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Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

«Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого прекрасного человека больше нет», — написал он.

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Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Кличко заявил, что в результате повреждены нижние этажи жилого дома. 29 апреля стало известно об одной жертве.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет.

Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован произошедшим.

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