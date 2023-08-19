Будет «парад» уничтоженной техники оккупантов. В Киеве не будут устраивать массовых мероприятий на День Независимости — КГГА 19 августа, 21:55 В субботу, 19 августа, КГГА сообщает, что в столице на День Независимости не будут проводить торжественных мероприятий, однако будет экспозиция уничтоженной техники российских оккупантов (Фото:Big 7 Travel)

В субботу, 19 августа, Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что в столице на День Независимости Украины не планируется проведение массовых мероприятий, однако состоится выставка образцов поврежденной техники оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В КГГА добавляют, что столичную власть проинформировали письмом из Офиса президента, что на Крещатике на государственном уровне планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

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В городской администрации отметили, что в связи с этим с вечера субботы, 18 августа, будет перекрыто движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

14 августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может прибегнуть к ракетному террору ко Дню Независимости Украины. По его словам, это может произойти «днем раньше или днем позже, или продолжаться несколько дней и в несколько волн».

