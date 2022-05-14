«Полная антисанитария». Защитник Мариуполя рассказал, в каких условиях лечат раненых на Азовстали 14 мая, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 26 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около 600 раненых украинских защитников на Азовстали умирают без надлежащей медицинской помощи, заявил боец с позывным Полиция.

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Во время телемарафона он заявил, что ситуация в госпитале «удручающая».

«Относительно раненых — очень плохая ситуация, их в районе 600 человек. Условия просто ужасные, все наверняка видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту удручающую обстановку», — рассказал Полиция.

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Он также рассказал, что в госпитале царит антисанитария.

«Огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные — на полу. Один к одному лежат бойцы без конечностей — у кого руки, у кого ноги, у кого просто ранения. Полная антисанитария: мухи, запах», — добавил он.

14 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с окруженной Азовстали в Мариуполе, которую продолжают оборонять украинские защитники.

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