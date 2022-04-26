В Ирпене задержали двух мародеров, бросивших гранату в мирных жителей

26 апреля, 00:34
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Один из задержанных мародеров (Фото:Александр Маркушин/Telegram)

Один из задержанных мародеров (Фото:Александр Маркушин/Telegram)

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Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе задержали двух мародеров, которые бросили гранату в местных женщин, обнаруживших их.

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Мэр сообщил, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

«Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия», — заявил Маркушин.

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22 апреля власти Ирпеня Киевской области анонсировали со следующей недели возобновление работы крупных супермаркетов и коммунальной инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мародерство Мародеры Киевская область Ирпень Война России против Украины

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