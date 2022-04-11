В Ирпене ввели комендантский час на трое суток 11 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный мост в Ирпене (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

В городе Ирпень Киевской области ввели комендантский час, который продлится от 12 до 15 апреля.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

«С завтрашнего утра (с 6:00 до 9:00 пятницы, 15 апреля) на территории Ирпеня вводится комендантский час», — написал он.

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Также Маркушин подчеркнул, что въезд в город в течение комендантского часа будет запрещен. Исключение — правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Кроме того, он добавил, что проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.

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