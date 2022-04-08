В Ирпене ввели трехдневный комендантский час, въезд в город закрыт

8 апреля, 02:49
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Последствия обстрелов оккупантов в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов оккупантов в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout via REUTERS)

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин заявил, что в городе вводится комендантский час с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля.

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«На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Это нужно для беспрепятственной работы правоохранительных органов», — заявил мэр.

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В свою очередь руководитель Юго-Западной железной дороги Андрей Букин сообщил, что мост через реку Ирпень восстановят к началу мая.

Разрушенные дома и дороги, обломки от взрывов и разбитые машины местных жителей — то, что армия рф оставила после себя в Ирпене. В результате обстрелов оккупантов в городе разрушены 50% зданий.

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https://www.youtube.com/embed/Nll8roymsLk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Комендантский час Киевская область Ирпень Война России против Украины

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