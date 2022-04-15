В Ирпене повреждено более тысячи зданий, 110 разрушены полностью — мэр 15 апреля, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

В Ирпене повреждено более 1 000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками повреждено 71% от территории города.

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Также на основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали приблизительное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене.

«Выявлено не менее 1 060 поврежденных объектов жилой и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ООН Unosat отметили, что разрушениям подверглись четыре учреждения образования и три медицинских учреждения.

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