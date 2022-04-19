В Ирпене на мине подорвался грузовик, водитель погиб — мэр

19 апреля, 18:26
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Грузовик взорвался в результате наезда на мину (Фото:Скриншот видео Маркушин Олександр via Telegram)

Грузовик взорвался в результате наезда на мину (Фото:Скриншот видео Маркушин Олександр via Telegram)

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В городе Ирпень Киевской области на мине подорвался грузовик. Водитель погиб на месте.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 19 апреля, в микрорайоне Стоянка.

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Он уточнил, что сейчас устанавливается личность погибшего и маршрут движения автомобиля. Городской голова призвал не торопиться приезжать в Ирпень. Он добавил, что в городе еще не закончили работу саперы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Ирпень мина Война России против Украины

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