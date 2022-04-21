В Хмельницкой области женщина передавала России информацию о стратегических объектах Украины 21 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Женщина передавала оккупантам информацию о стратегических объектах (Фото:Офис генпрокурора / Facebook)

В Хмельницкой области местной жительнице сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины. Женщина передавала России информацию о стратегических объектах нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемая передавала разведданные спецслужбам России. Также за вознаграждение она устанавливала метки на кортах с координатами расположения объектов военной и критической инфраструктуры Хмельницкой области. Всю информацию она передавала через мессенджеры.

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«Кроме того, женщина занималась антиукраинской агитацией и пропагандой. Распространяла материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Оправдывала действия оккупантов и дискредитировала украинскую власть и ВСУ», — говорится в сообщении.

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