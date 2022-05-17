В оккупированную Херсонскую область приехал вице-премьер России 17 мая, 21:50 Цей матеріал також доступний українською Марат Хуснуллин (Фото:glava.rk.gov.ru)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин приехал в оккупированную Херсонскую область Украины. Он заявил, что у региона «большие перспективы».

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Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

По сообщениям в государственных СМИ, Хуснуллин, также известный как куратор оккупированного Крыма в российском правительстве, находится в Херсонской области с «рабочим визитом».

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Ранее секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нем «навсегда».

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