В Херсонской области уничтожили 70 оккупантов и склад боеприпасов — Вилкул 27 апреля, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Глава Криворожской военной администрации Алекснадр Вилкул рассказал об успешной операции украинских войск вблизи Большой Александровки Херсонской области.

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«ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага — это более 70 человек. Орки несут потери и в других местах», — сообщил Вилкул.

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Он также рассказал, что оккупанты, которые попали в плен, оказались «внимательными и разговорчивыми», поделившись информацией о расположении российских войск.

Вилкул подчеркнул, что оккупанты продолжают вести обстрелы Криворожского района из артиллерии.

«Продолжаются обстрелы наших территорий из РСЗО и других видов вооружений. Сегодня велись обстрелы в районе мирных населенных пунктов Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Среди мирных жителей один трехсотый», — заявил Вилкул.

26 апреля Вилкул сообщил, что за последние сутки российские оккупанты значительно усилили обстрелы.

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