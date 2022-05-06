На оккупированных территориях Херсона россияне пытают в подвалах около 500 человек 6 мая, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В подвалах на оккупированных территориях Херсонской области россияне содержат и пытают в подвалах около 500 человек.

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Об этом сообщила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

По ее информации, это происходит в Херсоне, Новоалексеевке, Геническе. Оккупационные власти имеют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма 2015 года, а также бойцов АТО. К ним приходят домой и похищают.

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«Это абсолютно такие же сценарии, которые мы видели в Крыму в 2014 году. Что они делали? Сначала заходили военные, затем зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов и т. д. Потом проводился так называемый «референдум», — рассказала Тамила Ташева.

Также постпред сообщила, что украинских граждан насильственно перемещают с материковой части Украины, в частности, из Мариуполя и оккупированных территорий Херсонской области в Крым. На оккупированном полуострове ближе к Херсонской области действуют так называемые фильтрационные лагеря, где у депортированных отбирают паспорта и заставляют проходить проверки.

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