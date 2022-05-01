«К сожалению, это не авария». В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех провайдеров 1 мая, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Херсон захвачен российскими оккупантами (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.



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«В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались Херсон, Каховский район, Новотроицкая и Чаплинская общины и частично Запорожская область», — сообщил нардеп.

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Изначально Федиенко сообщил, что «произошла авария оптоволоконного кабеля на участке Херсон-Николаев».

В то же время, представитель мобильного оператора Vodafone в Херсоне подчеркнул Суспільному, что «это, к сожалению, не авария».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум».

19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, плакаты и другую макулатуру для голосования на референдуме по созданию псевдореспублики «ХНР».

Российское издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле называло возможные даты «референдума» в Херсонской области — 14−15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для фальсификации «референдума»оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Глава государства подчеркивал, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

28 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

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