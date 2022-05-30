В Херсонской области пропала связь

30 мая, 21:42
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области 30 мая пропала мобильная связь.

Об этом сообщает Суспільне.

«В Херсоне и области исчезла связь», — говорится в сообщении.

В соцсетях жители Херсона пишут, что связь исчезла около 18.00. В телефонах для подключения доступна только российская сеть.

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При этом в сводке от Херсонской ОВА указывалось, что в некоторых громадах частично или полностью отсутствует мобильная связь.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобильная связь Херсон Херсонская область Связь Телефонная связь Война России против Украины

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