В Херсонской области пропала связь 30 мая, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области 30 мая пропала мобильная связь.

Об этом сообщает Суспільне.

«В Херсоне и области исчезла связь», — говорится в сообщении.

В соцсетях жители Херсона пишут, что связь исчезла около 18.00. В телефонах для подключения доступна только российская сеть.

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При этом в сводке от Херсонской ОВА указывалось, что в некоторых громадах частично или полностью отсутствует мобильная связь.

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