В Херсонской области пропала связь
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Херсонской области 30 мая пропала мобильная связь.
Об этом сообщает Суспільне.
«В Херсоне и области исчезла связь», — говорится в сообщении.
В соцсетях жители Херсона пишут, что связь исчезла около 18.00. В телефонах для подключения доступна только российская сеть.
При этом в сводке от Херсонской ОВА указывалось, что в некоторых громадах частично или полностью отсутствует мобильная связь.
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