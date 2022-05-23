В Херсонской области оккупанты силой удерживают людей, не позволяя эвакуироваться

23 мая, 17:51
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Российские оккупанты в Херсонской области (Фото:favoritekherson.co)

Российские оккупанты в Херсонской области (Фото:favoritekherson.co)

В Херсонской области некоторые села в критическом состоянии: поврежден каждый двор, есть раненые и погибшие. В Бериславском и Каховском районах российские оккупанты силой удерживают людей, не давая возможности эвакуироваться.

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Об этом сообщает Оперативном командование Юг.

На въезд в область не пускают гуманитарные грузы, кроме крымского направления. Впрочем, оттуда помощи очень мало. Не хватает лекарств, средств гигиены, других товаров первой необходимости.

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В Белозерке из-за обстрела кассетными снарядами разрушены 10 домов, погибли три человека, есть раненые, обстоятельства уточняются.

Между тем, российские корабли в северо-западной части Черного моря продолжают держать блокаду судоходства и нести угрозу ракетных ударов, вероятность проведения любых операций вокруг острова Змеиный и высадки десанта штормовая погода несколько снизила, но общая обстановка не исключает их полностью.

https://www.facebook.com/watch/?v=1395027890982947
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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