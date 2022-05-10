В Херсонской области оккупанты пытали током мирного жителя — видео

10 мая, 22:38
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Оккупанты пытают Сергея Морозова (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)

Оккупанты пытают Сергея Морозова (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)

В Херсонской области российские оккупанты показали на видео, как пытают мирного жителя. В частности, они его избивали и использовали ток.

Соответствующее видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко.

Согласно опубликованным кадрам, оккупанты обвиняют мужчину в том, что он якобы украл вещи российского военнослужащего, когда тот погиб.

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«Российские военные пытают гражданских и сами публикуют доказательства своих преступлений. Они думают, что их не накажут. Но они очень сильно ошибаются», — прокомментировал Стерненко.

Позже он опубликовал скриншоты страницы мирного жителя в Facebook, которого пытали оккупанты. Как выяснилось, его зовут Сергей Морозов. Мужчина, согласно информации на странице, работает на железной дороге.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Пытки Херсонская область Война России против Украины

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