В Херсонской области оккупанты пытали током мирного жителя — видео
Оккупанты пытают Сергея Морозова (Фото:Скриншот видео Sternenko via Telegram)
В Херсонской области российские оккупанты показали на видео, как пытают мирного жителя. В частности, они его избивали и использовали ток.
Соответствующее видео опубликовал украинский активист Сергей Стерненко.
Согласно опубликованным кадрам, оккупанты обвиняют мужчину в том, что он якобы украл вещи российского военнослужащего, когда тот погиб.
«Российские военные пытают гражданских и сами публикуют доказательства своих преступлений. Они думают, что их не накажут. Но они очень сильно ошибаются», — прокомментировал Стерненко.
Позже он опубликовал скриншоты страницы мирного жителя в Facebook, которого пытали оккупанты. Как выяснилось, его зовут Сергей Морозов. Мужчина, согласно информации на странице, работает на железной дороге.
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