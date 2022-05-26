В Херсонской области оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек 26 мая, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Виктор Сирота (Фото:Виктор Сирота / Facebook)

Российские оккупанты похитили секретаря Алешковского городского совета Виктора Сироту.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщил городской голова Алешек Евгений Рыщук.

Рыщук подтвердил, что российские захватчики назначили коллаборанта Георгия Журавко главой оккупационной администрации города. Он собирал директоров коммунальных предприятий, чтобы раздать указания, как вести деятельность под российской оккупацией.

Видео дня

«Сейчас вечером мне отзвонились, сказали, что оккупанты забрали секретаря горсовета Виктора Сироту. Будем надеяться, что ничего с ним страшного не случится. Очень надеемся! Он — порядочный, серьезный человек и не дай Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось», — заявил он.

По данным мэра Рыщука, в городе существенной активности оккупационных подразделений или боевых действий нет.

Он добавил, что работникам КП Побут выплатят заработную плату до конца мая, однако в июне предприятие придется расформировать и прекратить выплаты из-за контроля города российскими оккупантами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.