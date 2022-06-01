В Херсонской области оккупанты переодеваются в форму ВСУ и похищают людей — командование Юг
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
В Херсонской области российские военные переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и увозят в неизвестном направлении мирных жителей. Местные думают, что помогают якобы украинским защитникам и рассказывают о позициях оккупантов.
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Об этом сообщило оперативное командование Юг.
«Переодевшись в форму Вооруженных сил Украины, они (оккупанты — ред.) ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверительно начинает рассказывать, думая, что помогает своим, хватают и увозят в неизвестном направлении без объяснений и связи», — говорится в сообщении.
Также там отмечают, что сейчас в Херсонской области отсутствует мобильная связь украинских операторов. А из-за оформления мобильных карт крымского оператора оккупанты пытаются получить паспортные данные местных жителей. В командовании говорят, что это россияне делают для будущего «референдума».
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