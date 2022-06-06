В Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с оккупантами — активисты

6 июня, 19:46
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Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Во временно захваченном Херсоне врачи массово отказываются сотрудничать с российскими оккупантами, сообщает общественная организация КрымSOS.

По информации организации, врачи оформляют отпуска или пишут заявления на увольнения, чтобі избежать давления со стороны российских военных.

«Врачи в Херсоне массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Сейчас есть информация о том, что врачи оформляют отпуска или заявления на увольнение во избежание давления со стороны военных РФ», — заявил председатель правления КрымSOS Денис Савченко.

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Также стало известно, что местные больницы могут превратить в госпитали для военных — чтобы лечить российских солдат.

«В Херсоне оккупанты пытаются превратить одну из больниц в военный госпиталь для российских солдат. Однако возможен вариант и вывоза оборудования. Представители оккупационных властей фотографируют оборудование в медицинских учреждениях», — добавил Савченко.

Отмечается, что неизвестно, какова ситуация с лекарствами непосредственно в медицинских учреждениях. Ранее сообщалось о том, что для гражданского населения она критическая — около 90% аптек в Херсоне и области не работают.

https://www.youtube.com/watch?v=hEG0AD7LpxU
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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