В Херсоне учителя отказались сотрудничать с оккупантами — ОВА

27 мая, 17:17
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Херсоне россияне призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Директора школ заявили, что их это не устраивает.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время брифинга Медиацентр Украина — Укринформ.

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Он отметил, что в тех районах Херсонской области, где нет боевых действий, оккупанты пытаются «налаживать жизнь». По его словам, 26 мая представители оккупационных властей в Херсоне проводили «совещание» с педагогами.

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«Учителя и администрации школ — просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, при том, что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли», — сказал он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Школа Российская агрессия Херсон Херсонская область Оккупация Крыма Война России против Украины

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