В Херсоне снова проблемы со связью
Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)
В Херсоне снова возникли проблемы с мобильной связью. Пользователи жалуются на отсутствие сети в Киевстар и Vodafone.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом сообщает Суспільне Херсон.
Это не первый раз, когда пользователи мобильных операторов в Херсоне жалуются на проблемы со связью.
Пока неизвестно, когда в регионе возобновят связь.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.