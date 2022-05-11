В Херсоне снова проблемы со связью

11 мая, 23:55
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Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсоне снова возникли проблемы с мобильной связью. Пользователи жалуются на отсутствие сети в Киевстар и Vodafone.

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Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Это не первый раз, когда пользователи мобильных операторов в Херсоне жалуются на проблемы со связью.

Видео дня

Пока неизвестно, когда в регионе возобновят связь.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киевстар Российская агрессия Мобильная связь Херсон Херсонская область Vodafone Война России против Украины

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