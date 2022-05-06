«Готовил теракт к 9 мая». В Херсоне оккупанты заявили о задержании «террориста» 6 мая, 21:38 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Российские захватчики сообщили о задержании в оккупированном Херсоне мужчины, который якобы готовил теракт в городе к 9 мая.

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По информации следственного комитета РФ, в квартире у мужчины в Херсоне будто бы найдены «лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, документация, спецлитература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил».

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Россияне также заявили, что мужчина «планировал совершить террористический акт» во время мероприятий на Дня победы.

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При этом сам задержанный, по словам оккупантов, якобы сам подтвердил, что готовил теракт в городе.

6 мая секретарь генсовета партии российского диктатора Владимира Путина Единая Россия Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда».

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