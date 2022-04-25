В Херсоне оккупанты захватили здание горсовета и сняли украинский флаг

25 апреля, 21:16
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Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

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В Херсоне российские оккупанты захватили здание горсовета, сообщает Суспільне со ссылкой на данные горсовета. Причина захвата пока неизвестна.

Обновлено в 22:01. Мэр города Колыхаев заявил, что оккупанты сменили охрану горсовета и поменяли ключи. Подробности он пообещал рассказать позже.

«Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19:45 — флаг Украины ещё был над мэрией. Подробности позже. Я с вами», — написал он

Видео дня
https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5142515045841888

В горсовете журналистам рассказали, что захват произошел в 16:30 в понедельник, 25 апреля.

«Сказали выйти всем работникам. Сняли украинское знамя со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев», — заявили в горсовете.

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Позже, примерно в 19:00 на странице Колыхаева в Facebook появился пост. В нем он заявил, что любит гулять по Херсону и разговаривать с местными жителями.

«Херсон был и остается нашим домом, который мы бережем. А еще я думаю, что некоторые важные решения по жизнедеятельности города мы будем принимать вместе. Завтра спрошу вашего мнения относительно одного дела, будьте готовы. Как решите — так я и сделаю», — заявил он.

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Горсовет Херсон Херсонская область Война России против Украины

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