В Херсоне оккупанты захватили гуманитарный склад, который обеспечивал гражданских лекарствами

11 апреля, 17:02
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Военнослужащие РФ (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Военнослужащие РФ (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Во временно оккупированном Херсоне российские военные захватили гуманитарный штаб, организованный для помощи местным жителям и больницам.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он рассказал, что российские оккупанты запустили фейковую информацию о том, что помещение одного из коммунальных предприятий Херсона (так называемый дом губернатора) якобы использовали для обеспечения украинских военных с участием Красного Креста.

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На самом же деле, отмечает Соболевский, там расположен один из гуманитарных штабов города, через который помогали нуждающимся херсонцам и обеспечивали медицинские учреждения лекарствами, продуктами, детским питанием и памперсами.

«Если у вас, орки, осталась хоть капля человечности, отдайте это все людям» — призвал Соболевский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=817255505896940&id=100028374940771
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Гуманитарная помощь Херсон Херсонская область Война России против Украины

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