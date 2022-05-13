В Херсоне оккупанты убили заключенного в СИЗО

13 мая, 17:55
Цей матеріал також доступний українською
Тюрьма (иллюстративное фото) (Фото:ErikaWittlieb / pixabay)

Тюрьма (иллюстративное фото) (Фото:ErikaWittlieb / pixabay)

В Херсоне российские военные убили заключенного в СИЗО. Прокуратура начала досудебное расследование.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 11 мая российские солдаты в сговоре с начальником херсонской колонии, который подозревается в госизмене, применили огнестрельное оружие. В результате действий оккупантов погиб заключенный.

Видео дня

Также российские военные взяли в плен четырех человек, среди них исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела.

https://www.facebook.com/100064562117837/posts/366228478872553/

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК) открыто уголовное дело.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсон СИЗО Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X