В Херсоне оккупанты убили заключенного в СИЗО 13 мая, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Тюрьма (иллюстративное фото) (Фото:ErikaWittlieb / pixabay)

В Херсоне российские военные убили заключенного в СИЗО. Прокуратура начала досудебное расследование.

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Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 11 мая российские солдаты в сговоре с начальником херсонской колонии, который подозревается в госизмене, применили огнестрельное оружие. В результате действий оккупантов погиб заключенный.

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Также российские военные взяли в плен четырех человек, среди них исполняющий обязанности начальника следственного изолятора и начальник оперативного отдела.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК) открыто уголовное дело.

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