Бросили гранаты. В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, есть раненые — видео 21 марта, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разогнали митинг (Фото:most.ks.ua)

В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, сообщает местное издание Мост.

В толпу людей бросили гранаты, вероятно, шумовые. Также оккупанты начали стрелять в воздух. Есть раненые.

⚡️⚡️⚡️ Херсон.

Окупанти обстріляли мирний мітинг.

Нажаль є поранені pic.twitter.com/4XzIRWTfgW — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 21, 2022

20 марта в Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Люди скандировали «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держали в руках украинские флаги.



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