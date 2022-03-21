Бросили гранаты. В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, есть раненые — видео
Оккупанты разогнали митинг (Фото:most.ks.ua)
В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг, сообщает местное издание Мост.
В толпу людей бросили гранаты, вероятно, шумовые. Также оккупанты начали стрелять в воздух. Есть раненые.
20 марта в Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины. Люди скандировали «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держали в руках украинские флаги.
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