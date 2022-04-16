Город будет заблокирован. В Херсоне оккупанты планируют провести «референдум» — Денисова
Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)
Российские оккупанты намерены провести так называемый "референдум" о создании «Херсонской народной республики» в период с 1 по 10 мая. В Новой Каховке уже начали печатать «бюллетени».
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Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, оккупанты в Херсоне намерены использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.
«По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают „бюллетени“ для проведения „референдума“. Очевидно, все протоколы о результатах „голосования“ будут подготовлены заранее и завезены в областной центр», — отметила она.
Она также подчеркнула, что проведение «референдума» планируется в период с 1 по 10 мая 2022 года. В этот период оккупанты намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.
10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают подготовку к созданию фиктивной «Херсонской народной республики».
4 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.
Ранее в захваченном Херсоне и других городах области украинцы не раз выходили на митинги против российского вторжения и оккупантов. Такие митинги россияне в последнее время разгоняют силой. Так, 3 апреля в Каховке российские оккупанты выстрелами из автоматов разогнали проукраинский митинг.
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