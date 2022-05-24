«Я не боюсь. Я за Украину». В Херсоне кондуктор не побоялась высказаться против оккупации Россией, стоя недалеко от военных 24 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Кондуктор в Херсоне, которая высказалась против оккупации Россией (Фото:Скриншот видео France24 / YouTube)

В Херсоне кондуктор заявила журналистам, что она не хочет жить с Россией и верит в то, что ее город будет освобожден от оккупантов.

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В сюжете France24 о временно оккупированном Херсоне показали кондуктора и взяли у нее комментарий по поводу ситуации в городе. Съемки происходили в депо города. На кадрах также видно, что на территории предприятия находятся военнослужащие РФ.

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«Нет, я не боюсь. А что мне грозит? Если они хотят убить меня, пусть убивают. Я — за Украину. Я живу в Украине. Я — украинка. Я хочу жить свободно, как раньше. Раньше мы жили в мире», — заявила она.

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