В Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви — Денисова 25 апреля, 19:35 Цей матеріал також доступний українською Ребенок (иллюстративное фото) (Фото:geralt / pixabay)

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки из Херсонской области.

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По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне.

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Из них 10 детей в возрасте от четырех месяцев до одного года, остальные — младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

«Мы нашли безопасное место пребывания для этих детей в регионе, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей к безопасному региона, не оставаться в стороне и осуществить все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малышка наконец-то оказалась в безопасности», — сказала Денисова.

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