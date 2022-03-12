Планировали взрывы. В Харькове задержали диверсантов — Госпогранслужба

12 марта, 14:42
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В Харькове задержали диверсантов (Фото:Госпогранслужба)

В Харькове задержали диверсантов (Фото:Госпогранслужба)

В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подорвать военные и гражданские объекты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ведомстве заявили, что у диверсантов нашли оружие и взрывчатые вещества.

В Украине начал функционировать чат-бот для борьбы с диверсантами и преступной деятельностью российских оккупантов.

Чат-бот создан, чтобы извещать о лицах мужского пола в возрасте 25−45 лет, которые с 1 декабря 2021 по 24 февраля 2022 арендовали складские/жили помещения в городах и населенных пунктах Украины или имеют подозрительное поведение.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Диверсант Война России против Украины

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