Планировали взрывы. В Харькове задержали диверсантов — Госпогранслужба 12 марта, 14:42 Цей матеріал також доступний українською В Харькове задержали диверсантов (Фото:Госпогранслужба)

В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подорвать военные и гражданские объекты.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ведомстве заявили, что у диверсантов нашли оружие и взрывчатые вещества.

В Украине начал функционировать чат-бот для борьбы с диверсантами и преступной деятельностью российских оккупантов.

Чат-бот создан, чтобы извещать о лицах мужского пола в возрасте 25−45 лет, которые с 1 декабря 2021 по 24 февраля 2022 арендовали складские/жили помещения в городах и населенных пунктах Украины или имеют подозрительное поведение.

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