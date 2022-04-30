«Не подлежит восстановлению». В Харькове около 20% домов разрушено — Терехов 30 апреля, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Харьков после обстрелов со стороны российских оккупантов, 1 марта (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова рассказал о том, что часть домов, подвергшихся обстрелам, не удастся восстановить. По его словам, окончательную оценку делать еще рано, но сейчас таких зданий около 20%.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сегодня рано об этом говорить, но около 20%, это абсолютно точно, не подлежит восстановлению. Потому что есть глобальные разрушения конструкций. И, конечно, их надо будет сносить и заново строить целые микрорайоны», — отметил мэр Харькова в эфире Национального телемарафона.

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По его словам, городская власть работает над этим вопросом вместе с архитекторами. Сейчас создается новый генеральный план Харькова.

За сутки с 28 на 29 апреля российские оккупанты 16 раз обстреляли Харьков, в том числе, используя реактивные системы залпового огня Град и Смерч.



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