«Не подлежит восстановлению». В Харькове около 20% домов разрушено — Терехов

30 апреля, 00:02
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Харьков после обстрелов со стороны российских оккупантов, 1 марта (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Харьков после обстрелов со стороны российских оккупантов, 1 марта (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова рассказал о том, что часть домов, подвергшихся обстрелам, не удастся восстановить. По его словам, окончательную оценку делать еще рано, но сейчас таких зданий около 20%.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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«Сегодня рано об этом говорить, но около 20%, это абсолютно точно, не подлежит восстановлению. Потому что есть глобальные разрушения конструкций. И, конечно, их надо будет сносить и заново строить целые микрорайоны», — отметил мэр Харькова в эфире Национального телемарафона.

Видео дня

По его словам, городская власть работает над этим вопросом вместе с архитекторами. Сейчас создается новый генеральный план Харькова.

https://www.youtube.com/watch?v=0cKFETQjEPk

За сутки с 28 на 29 апреля российские оккупанты 16 раз обстреляли Харьков, в том числе, используя реактивные системы залпового огня Град и Смерч.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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