В Харькове из-под завалов достали четырех погибших 31 мая, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Харькове (Фото:ГСЧС)

В Харькове спасатели достали четырех погибших из-под завалов разрушенного обстрелами дома в Индустриальном районе.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме.

В понедельник, 30 мая, из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших.

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