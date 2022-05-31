В Харькове из-под завалов достали четырех погибших

31 мая, 17:14
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Спасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Харькове (Фото:ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Харькове (Фото:ГСЧС)

В Харькове спасатели достали четырех погибших из-под завалов разрушенного обстрелами дома в Индустриальном районе.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/385508866951946

В понедельник, 30 мая, из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков ГСЧС Война России против Украины

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