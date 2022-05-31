В Харькове из-под завалов достали четырех погибших
Спасатели разбирают завалы многоэтажного дома в Харькове (Фото:ГСЧС)
В Харькове спасатели достали четырех погибших из-под завалов разрушенного обстрелами дома в Индустриальном районе.
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме.
В понедельник, 30 мая, из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших.
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