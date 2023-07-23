Силы обороны продолжают наступление на юге Украины, на востоке держат оборону — Генштаб 23 июля, 19:10 Генштаб ВСУ сообщил о текущем ходе событий на линии боевых действий на юге и востоке Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 17 июля, на 515-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

в течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистические ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил было уничтожено девять крылатых ракет;

враг нанес 26 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой;

противник в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях , продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений;

, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений; на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону;

на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия;

на Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили ряд атак;

на Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки в районах Авдеевки и Невельского;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки;

на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск;

на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы;

российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. В населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур;

авиация сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;

подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, командный пункт, средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

Как ранее сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 241 тысячу военных.

Видео дня