В оккупированном Геническе россияне проводят «перепись населения»

13 мая, 17:21
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Геническ (Фото:Kamelot via Wikipedia)

Геническ (Фото:Kamelot via Wikipedia)

В Геническом районе Херсонской области 13 мая российские оккупанты анонсировали так называемую «перепись населения».

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона.

По словам Хланя, в селе Счастливцево Генического района, расположенном на Арабатской Стрелке, оккупанты приказали местным жителям прийти в сельсовет.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Геническ Перепись населения Российская пропаганда Война России против Украины

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