В оккупированном Геническе россияне проводят «перепись населения»
Геническ (Фото:Kamelot via Wikipedia)
В Геническом районе Херсонской области 13 мая российские оккупанты анонсировали так называемую «перепись населения».
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Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона.
По словам Хланя, в селе Счастливцево Генического района, расположенном на Арабатской Стрелке, оккупанты приказали местным жителям прийти в сельсовет.
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