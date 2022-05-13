В оккупированном Геническе россияне проводят «перепись населения» 13 мая, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Геническ (Фото:Kamelot via Wikipedia)

В Геническом районе Херсонской области 13 мая российские оккупанты анонсировали так называемую «перепись населения».

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Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона.

По словам Хланя, в селе Счастливцево Генического района, расположенном на Арабатской Стрелке, оккупанты приказали местным жителям прийти в сельсовет.

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