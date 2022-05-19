В Евпатории задержали мужчину, который облил здание оккупационной администрации желтой и синей красками 19 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Здание оккупационной администрации Евпатории облили краской (Фото:Рефат Чубаров/Facebook)

В оккупированной Евпатории задержан 27-летний художник-акционист Богдан Зизу, который облил синей и желтой красками двери оккупационной администрации и бросил в здание коктейль Молотова.

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Об этом сообщает Ґрати.

Издание пишет, что с момента задержания родные и правозащитники пытаются найти Зизу, однако, где он — неизвестно. На сайте «городского суда» Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела по Зизе нет.

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Инцидент произошел 16 мая. Зиза выступил против российской агрессии в Украине, облив синей и желтой красками двери оккупационной администрации Евпатории. Его не смогли задержать сразу, но затем вычислили на камерах наблюдения. В тот же день оккупанты распространили через крымские СМИ и Telegram-каналы видео, на котором Зиза признал, что провел акцию в Евпатории, извинился за нее и сказал, что готов «искупить свою вину непосильным трудом».

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