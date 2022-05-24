В Энергодаре оккупанты ворвались в квартиру мэра
Оккупанты ворвались в квартиру мэра Энергодара (Фото:Дмитрий Орлов / Telegram)
Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье.
По информации самого Орлова, женщина, которая вломилась в его в квартиру, скорее всего, является корреспондентом пропагандистского телеканала.
«Сегодня в мою квартиру вломились семь вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет», — заявил он.
Орлов добавил, что квартиру оккупанты опечатали.
«Не удивлюсь, если скоро выйдет сюжет о том, что „Орлов хранил в одной из детских комнат джавелин или гранатомет“», — добавил он.
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