Рисуют Z. В Энергодаре оккупанты отжимают авто у мирного населения — Денисова 5 мая, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские оккупанты изымают автомобильный транспорт у населения в Энергодаре для собственных нужд. На них рисуют Z и передвигаются по городу.

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Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Во временно оккупированном Энергодаре и области оккупанты массово отбирают автомобили у мирных жителей для собственных нужд и со спехом нарисованной на них рашистской символикой Z передвигаются по городу», — говорится в сообщении.

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Также, по ее словам, оккупанты силой захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль, которые находились на территории автохозяйства Запорожской АЭС и используют спецтранспорт ЗАЭС для установки билбордов в городе.

Кроме того, оккупанты, угрожая оружием, изъяли автомобиль УАЗ-3163 034, который двигался с промышленной площадки ЗАЭС в транспортный цех станции для проведения технического осмотра и дозаправки.

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