В Энергодаре оккупанты «назначили» руководителем местной гимназией электрика АЭС

19 апреля, 21:48
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Запорожская АЭС, Энергодар (Фото:НАЭК Энергоатом)

Запорожская АЭС, Энергодар (Фото:НАЭК Энергоатом)

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Оккупационные власти Энергодара Запорожской области во главе с коллаборантом Андреем Шевчиком представили коллективу Энергодарской гимназии № 2 нового «директора».

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Директором» стал Вадим Каретников, ранее работавший электриком на АЭС и никакого отношения к педагогике не имеющий — как и не имеющий профильного образования для такой должности. В ОВА заявили, что Каретников является «большим поклонником русского мира».

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В военной администрации отмечают, что Запорожская АЭС и Энергодар до сих пор контролируются российско-оккупационными военными, но все энергоблоки ЗАЭС обслуживает украинский персонал, работая на нужды Украины. Ротация работников происходит.

«Формально оккупанты в работу станции не вмешиваются, но все технические решения персонал и дальше вынужден согласовывать с военным командиром россиян. Кроме того, на ЗАЭС на смену предыдущей бригаде прибыла очередная бригада росатомовских „туристов“», — говорят в Запорожской ОВА.

При этом в Энергодаре оккупанты активно распространяют дезинформацию, чтобы склонить жителей к сотрудничеству. Как отмечают в ОВА, этому способствуют «российские военные, омоновцы, предатели-„полицейские“ и казаки-самозванцы».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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