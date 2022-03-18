В оккупированном Джанкое приостановили обучение для размещения российских военных в школах — Генштаб ВСУ 18 марта, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Город Джанкой (Фото:VD2310 / wikipedia)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал перебрасывание дополнительных сил войск РФ в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Школьников в Джанкое отправили на внеплановые каникулы. В школах оккупированного города собираются разместить военнослужащих РФ.

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«В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город», — говорится в сообщении.

Джанкой расположен на севере Крыма. Расстояние до Херсонской области по автодорогам составляет ориентировочно 100 км.

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