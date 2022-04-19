В Донецкой области за сутки погибли еще трое гражданских 19 апреля, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Война в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Во вторник, 19 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека. Ранения получили пятеро гражданских, среди них один ребенок.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Российские оккупанты обстреливали Краматорск, Авдеевку и Благодатное.

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В эфире телемарафона он уточнил, что в результате ракетных ударов по городу Краматорску погиб один человек, еще трое получили ранения. Он подчеркнул, что оккупанты били по инфраструктуре и определенным объектам.

По данным Кириленко, с начала вторжения 24 февраля в Донецкой области погибли 252 гражданских, еще 803 получили ранения. Эта статистика не учитывает количество жертв в Мариуполе и Волновахе — их установить невозможно.

По данным ОВА, по состоянию на утро 19 апреля в Донецкой области из артиллерии и Градов российские войска обстреливали Авдеевку, Марьинку, Торецк, Нью-Йорк, Угледар. Тяжелые бои в районе Лимана. За прошедшие сутки, 18 апреля, в области четверо погибших и пятеро раненых. Мариуполь остается в блокаде.

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