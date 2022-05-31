В Донецкой области за сутки от обстрелов со стороны РФ погибли четверо гражданских 31 мая, 21:40 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Авдеевки (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов убиты четыре гражданских и ранены еще семь.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что за сутки трое гражданских погибли в Славянске и один в Райгородке.

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По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

31 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются установить контроль над Северодонецком, а также ведут подготовку к наступлению на Северск и Райгородок.

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