В Донецкой области за сутки от обстрелов со стороны РФ погибли четверо гражданских
Последствия обстрела Авдеевки (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов убиты четыре гражданских и ранены еще семь.
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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что за сутки трое гражданских погибли в Славянске и один в Райгородке.
По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
31 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются установить контроль над Северодонецком, а также ведут подготовку к наступлению на Северск и Райгородок.
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