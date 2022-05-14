В Донецкой области за день россияне убили троих мирных жителей 14 мая, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В субботу, 14 мая, в результате действий российских оккупантов в Донецкой области погибли три человека, четыре получили ранения.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что двое погибших — в Богородичном и один — в Керамике.

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Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена двум людям, раненым в Луганской области.

Кириленко традиционно добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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