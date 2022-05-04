В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.
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По его информации, войска РФ убили мирных жителей в селе Шандриголово.
Также еще 11 человек в области получили ранения.
Кроме того, удалось уточнить информацию о пяти погибших и двух раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
В Донецкой области российские войска за 3 мая убили 21 мирного жителя. Также еще 27 получили ранения.
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