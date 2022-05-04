В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских 4 мая, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 4 мая

По его информации, войска РФ убили мирных жителей в селе Шандриголово.

Также еще 11 человек в области получили ранения.

Видео дня

Кроме того, удалось уточнить информацию о пяти погибших и двух раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

В Донецкой области российские войска за 3 мая убили 21 мирного жителя. Также еще 27 получили ранения.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.