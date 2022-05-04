В Донецкой области в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских

4 мая, 22:18
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские военные убили двух мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 4 мая

По его информации, войска РФ убили мирных жителей в селе Шандриголово.

Также еще 11 человек в области получили ранения.

Видео дня

Кроме того, удалось уточнить информацию о пяти погибших и двух раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

В Донецкой области российские войска за 3 мая убили 21 мирного жителя. Также еще 27 получили ранения.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X