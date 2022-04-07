Фотографировали блокпосты и не только. В Донецкой области задержали группу людей, которая работала на оккупантов

7 апреля, 20:02
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Предатель передает информацию оккупантам (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Предатель передает информацию оккупантам (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Трое жителей Донецкой области передавали информацию о местах дислокации блокпостов и перемещении украинских военнослужащих. Подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В правоохранительных органах подчеркнули, что их подозревают в госизмене во время действия военного положения.

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По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.

Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных локаций.

Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Государственная измена Офис генерального прокурора Война России против Украины

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