Фотографировали блокпосты и не только. В Донецкой области задержали группу людей, которая работала на оккупантов
Предатель передает информацию оккупантам (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)
Трое жителей Донецкой области передавали информацию о местах дислокации блокпостов и перемещении украинских военнослужащих. Подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В правоохранительных органах подчеркнули, что их подозревают в госизмене во время действия военного положения.
По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.
Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных локаций.
Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ.
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