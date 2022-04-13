Из-за обстрелов России в Донецкой области ранены два человека, включая ребенка — ОГА 13 апреля, 00:36 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате обстрелов России в Донецкой области 12 апреля ранения получили еще два человека, включая 12-летнего мальчика.



Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в Telegram проинформировал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, также 12 апреля удалось уточнить информацию об одном раненом в Марьинке, тогда как в Бахмуте скончался один человек, получивший ранение в Луганской области.

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«Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», — отмечает Кириленко.

По данным Донецкой ОВА без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, после полномасштабного вторжения России в Украину из-за действий оккупантов в Донецкой области погибли 238 человек, ранения получил 761 человек.

Ранее Кириленко сообщил, что в осажденном Мариуполе из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

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