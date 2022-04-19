В Донецкой области за сутки погибло четыре мирных жителя

19 апреля, 04:45
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Последствия обстрелов оккупантов в Донецкой области (Фото:Joint Forces Operation via REUTERS)

Последствия обстрелов оккупантов в Донецкой области (Фото:Joint Forces Operation via REUTERS)

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за последние сутки от обстрелов российских оккупантов погибло 4 человека, 5 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«18 апреля в результате российских обстрелов погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: 2 — в Торском, 1 — в Шандриголовом, 1 — в Раздольном. Еще 5 получили ранения», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что данные о погибших не включают число жертв в Мариуполе и Волновахе.

Официально с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 249 гражданских, 797 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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