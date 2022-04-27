В Донецкой ОВА сообщили количество убитых гражданских в области за 26 апреля
Жертвами стали мирные жители в Лимане, Нью-Йорке и Травневом — Кириленко (Фото:Павел Кириленко via Telegram)
Российские захватчики за 26 апреля убили трех гражданских лиц в Донецкой области.
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Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, жертвами стали мирные жители в Лимане, Нью-Йорке и Травневом.
Кроме трех убитых гражданских лиц, ранения также получили шесть человек, написал Кириленко в Telegram.
«Удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», — отметил глава Донецкой ОВА.
Сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты ведут огонь практически по всей линии фронта.
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