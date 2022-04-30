Двое мирных граждан погибли в Донецкой области от обстрелов оккупантов 30 апреля, 05:59 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от обстрелов оккупантов погибло два жителя области.



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«За 29 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: во Времовке и Шандриголовом. Еще четыре человека получили ранения», — заявил Кириленко.

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Он также сообщил, что в области предоставили медицинскую помощь раненым людям из Луганской области.

Всего с начала вторжения от действий российских оккупантов погибли 282 и был ранен 881 мирный житель Донбасса. Данные не включают число погибших в Волновахе и Мариуполе.

Ранее в Пентагоне заявили, что на Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой.

Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел к России.



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