Двое мирных граждан погибли в Донецкой области от обстрелов оккупантов

30 апреля, 05:59
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от обстрелов оккупантов погибло два жителя области.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«За 29 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: во Времовке и Шандриголовом. Еще четыре человека получили ранения», — заявил Кириленко.

Видео дня

Он также сообщил, что в области предоставили медицинскую помощь раненым людям из Луганской области.

Всего с начала вторжения от действий российских оккупантов погибли 282 и был ранен 881 мирный житель Донбасса. Данные не включают число погибших в Волновахе и Мариуполе.

Читайте также:
Глава Донецкой ОВА: Есть территория Мариуполя, но города нет — российские войска все уничтожили

Ранее в Пентагоне заявили, что на Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой.

Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел к России.

https://www.youtube.com/watch?v=BcPptW5YrWo
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X