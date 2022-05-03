В Донецкой области оккупанты за сутки убили 21 мирного жителя — ОГА

3 мая, 23:08
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Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В Донецкой области российские войска за сутки убили 21 мирного жителя. Также еще 27 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска.

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Среди погибших — 10 в Авдеевке, пять в Лимане, четыре в Угледаре, один в Великой Новоселке и один в Шандриголово.

Также удалось уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Информационная война Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко

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