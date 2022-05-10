В Донецкой области за день оккупанты убили трех мирных жителей — глава ОВА 10 мая, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Обстрел жилого дома в Донецкой области, 10 мая (Фото:Полиция Донецкой области)

В Донецкой области в течение 10 мая российские войска убили трех мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.

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Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о четырех погибших и восьми раненых в Константиновке.

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